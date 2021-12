Il commissario tecnico della Guinea, Kaba Diawara, ha diramato la lista dei convocati che parteciperanno alla Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun e negli ultimi giorni al centro delle polemiche per via della situazione legata alla pandemia da Covid-19.

Tra i giocatori chiamati dal ct figura anche il centrocampista della Roma, Amadou Diawara.