Ufficiale: la Coppa d'Africa si giocherà. La CAF: «In Camerun misure anti-Covid affidabili»

La Coppa d'Africa si giocherà. A spazzare via tutti i dubbi sulla competizione in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun è stato un comunicato congiunto diramato in serata dalla CAF (la conferederazione africana), dal governo e dalla federazione camerunense. Nel comunicato si sottolinea come sia stato istituito un protocollo sanitario speciale per fronteggiare l'attuale situazione Covid, ma che la competizione prenderà regolarmente il via.

"La pandemia di Covid-19 e le varie mutazioni del nuovo coronavirus ci impongono di intraprendere azioni pertinenti e proporzionate per prevenire la diffusione di questa malattia, che rappresenta una minaccia seria e molto reale per le persone. Tuttavia, la vita deve continuare e dobbiamo imparare a convivere con questa malattia - si legge nella nora. In Camerun, come è avvenuto altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili nell'ambito di un approccio coerente e collaudato per contrastare la pandemia. Il governo ha istituito un protocollo sanitario speciale per combattere il Covid-19 che si applica alla Coppa d'Africa".

Una decisione che riguarda molti club di Serie A, tra cui anche la Roma che fino a metà febbraio potrebbe rinunciare a Diawara e Darboe, in odore di convocazione rispettivamente con la Guinea e con il Gambia. Da valutare anche la situazione di Felix, che lo scorso novembre era stato chiamato dal Ghana salvo poi rifiutare la convocazione.

