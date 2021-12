Prima in stagione con Giacomelli per la Roma: con lui solo un ko in 16 precedenti

LAROMA24.IT - Per l'ultimo match del 2021 e del girone d'andata la Roma trova Piero Giacomelli. il direttore di gara della sezione arbitrale di Trieste è stato designato per il match di mercoledì tra i giallorossi e la Sampdoria.

Classe '77, di professione ristoratore, Giacomelli ha alle spalle 156 presenze nella massima serie e dirigerà la formazione di Mourinho per la prima volta in stagione. L'ultimo precedente è la vittoria per 3-0 ai danni dell'Udinese dello scorso febbraio (doppietta di Veretout e gol di Pedro). La penultima occasione di Giacomelli fu da ricordare in particolare per lo stop dell'AIA: parliamo di Milan-Roma 3-3 e dei due rigori generosi, uno per parte, concessi dal direttore di gara triestino, poi fermato per due turni dal designatore.

Il bilancio complessivo sorride alla Roma, che con Giacomelli ha perso solo una volta (0-2 con il Milan due anni fa) in 16 precedenti: completano lo score 10 vittorie e 5 pareggi.