ORSI, SABATINI: «Con l'Atalanta la partita della svolta» - FOCOLARI: «È la vittoria di Mourinho» - CIARDI: «Stampa imbarazzante, spalleggiate le fake news di Gasperini...»

Due giorni dopo l'euforia non è ancora passata. La Roma è tornata da Bergamo con il bottino pieno: al limite dell'impronosticabile alla vigilia, non per Mourinho che aveva promesso che la sua squadra avrebbe giocato per vincere. «È la sua vittoria», sottolinea Furio Focolari. «È la partita per la svolta», dicono in coro Fernando Orsi e Sandro Sabatini.

A rovinare la festa le uscite di Gasperini nel dopo partita. Augusto Ciardi se la prende con la stampa: "Hanno spalleggiato una fake news per 36 ore, fanno passare la vittoria più cristallina della Roma come una partita rubata".

Non so se sarà la partita della svolta per la Roma. Aspetto le prossime partite con Milan e Juventus per capire se potrà continuare su questo trend. Se così fosse avremo una squadra in più per le zone alte della classifica. Sicuramente prende una bella spinta emotiva dopo questa vittoria (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L’atteggiamento della stampa dopo Atalanta-Roma è stato imbarazzante. Perché dare spazio e voce a allenatori che si inventano le cose e non conoscono il regolamento? E non solo i giornalisti si limitavano ad ascoltare, ma le sue parole sono state pure spalleggiate. E’ stata la vittoria più cristallina della Roma ed è stata fatta passare come una partita rubata… Nelle ultime 36 ore si è spalleggiata una fake news. Ma non si riesce a dire “signor Gasperini, cosa diavolo sta dicendo”? Come si fa a negare l’evidenza? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sabato la Roma mi è piaciuta molto, è entrata bene in campo, con lo spirito giusto. Mi auguro che da ora in poi giochi sempre con questo atteggiamento. Riprenderei Frattesi e Scamacca. Il problema degli arbitri è l'interpretazione: non è possibile che la stessa situazione sia giudicata in modi opposti, serve un regolamento più chiaro. Irrati ha arbitrato bene, ma è impossibile che l'Atalanta abbia solo un ammonito (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La Roma ha sfruttato al meglio tutte le situazioni, l'Atalanta ha provato ma Mourinho l'ha costretta ad una situazione sporca. La Roma merita un 7,5 in pagella. I gol arrivati sabato danno fiducia alla squadra ma poi arriveranno squadre, come la Samp, che cercheranno di metterti in difficoltà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Grande partita difensiva per la Roma. Il gol all’inizio ha permesso alla squadra di giocare come previsto. Bravi Zaniolo e Abraham a ripartire quando ne hanno avuto l’occasione. La Roma ha meritato di vincere, può essere la partita della svolta (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha giocato la partita perfetta, guardando le squadre a specchio mi prendo sempre i giocatori di Mourinho rispetto a quelli dell'Atalanta. (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Bergamo può essere la gara della svolta, sono le partite che ti danno consapevolezza. Mourinho sembrava ringiovanito di 10 anni dopo la partita. La vera notizia è la solidità di squadra, credo che il 2022 sarà un anno migliore per la Roma (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quella contro l'Atalanta è stata la vittoria di Mourinho, ha giocato una partita straordinaria nel suo pieno stile (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho sabato ha giocato a modo suo, è questo l'allenatore che serve alla Roma. A Bergamo ha fatto la differenze, ma ora deve continuare a farla. Per la svolta serve la continuità. Abraham? È un centravanti entusiasmante, mi piace tantissimo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando uno come Mourinho dice nella conferenza stampa di venerdì “andiamo lì per vincere” ci devi credere, ed infatti la Roma ha letteralmente asfaltato l’Atalanta facendo la partita perfetta. Sabato mi è sembrata proprio la Roma di Mourinho: concentrati su tutti i palloni, feroci, affamati e cattivi. Mourinho ha fatto la differenza, se continuiamo a giocare in questo modo arrivare in Champions League non è poi cosi impossibile, anzi (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

