-1 al CSKA. Mourinho: "Sogno di vincere la prima Conference League". Cristante: "Vogliamo ripartire". Riposano Smalling, Rui Patricio e Mkhitaryan

Mancano poche ora al match tra CSKA Sofia e Roma, meno di 24 ore. Come di consueto alla vigilia di un match, José Mourinho e un giocatore della Roma hanno parlato in conferenza stampa per presentare la gara di domani. Oggi è stato il turno di Cristante, che ha detto di stare meglio e che tutto il gruppo vuole ripartire dopo le due sconfitte. Mourinho ha invece ammesso di sognare di vincere la Conference League, visto che è la prima edizione e sarebbe un risultato storico. Il tecnico in conferenza ha anche annunciato di non aver recuperato alcun infortunato e che ha anzi scelto di lasciare a Roma alcuni titolari, come Smalling, Mkhitaryan e Rui Patricio. Continuano a impazzare le voci di mercato, da quella che vuole il Torino come possibile destinazione per Kumbulla, con la formula del prestito con diritto di riscatto, a quella per cui sulle tracce di Tolisso non ci sarebbero solo i giallorossi, ma anche l'Atletico Madrid.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "NON ABBIAMO RECUPERATO NESSUNO. SOGNO DI VINCERE LA PRIMA CONFERENCE LEAGUE, SAREBBE STORICO" - CRISTANTE: "ORA STO BENE, VOGLIAMO RIPARTIRE DOPO LE DUE SCONFITTE" (VIDEO)

CRISTANTE: "CONFERENCE E 4° POSTO DIFFICILI, MA OBIETTIVI ALLA NOSTRA PORTATA. DOBBIAMO SOLO RINGRAZIARE I TIFOSI" (VIDEO)

TRIGORIA: RIFINITURA DELLA ROMA IN VISTA DEL CSKA SOFIA. A PARTE MKHITARYAN, SMALLING E ZANIOLO, OUT REYNOLDS (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: ANCHE L'ATLETICO MADRID PENSA A TOLISSO

ATALANTA-ROMA: RIDOTTO IL PREZZO DEI BIGLIETTI DEL SETTORE OSPITI, DECISIVO UN TIFOSO GIALLOROSSO

CALCIOMERCATO ROMA: IL TORINO PENSA A KUMBULLA, POSSIBILE PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO