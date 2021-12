CRISTANTE: "Conference e 4° posto difficili, ma obiettivi alla nostra portata. Dobbiamo solo ringraziare i tifosi" (VIDEO)

Dopo José Mourinho anche Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia di CSKA Sofia-Roma di Conference League. Le sue dichiarazioni:

È più difficile vincere Conference League o arrivare quarti in campionato?

"Sono tutti e due difficili, ma sappiamo che sono obiettivi alla nostra portata anche se adesso le cose si sono complicate. Il campionato è ancora lungo, in Conference siamo passati, ce la giocheremo fino alla fine".

Quattro sconfitte nelle ultime sei partite, come si riparte?

"Con l'atteggiamento positivo. Il campionato è ancora lunghissimo e da domani dobbiamo riprenderci e fare una bella partita anche lunedì in campionato. La partita più importante è quella di domani".

C'è sempre una risposta del pubblico, cosa ti senti di dire ai tifosi?

"Sono stati fantastici dall'inizio del campionato, anche dopo la brutta partita con l'Inter. Dobbiamo solo ringraziarli e dare il massimo".

Che difficoltà piò presentare la partita col CSKA Sofia?

"Sono tutte partite difficili, in Europa sono tutte squadre intense ma sappiamo che se giochiamo al nostro meglio vinciamo".

(Sky Sport)

"Sappiamo che è una partita importante per noi. Veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere e ripartire anche in vista del campionato. Sono tutte partite difficili, fuori casa poi, ma siamo carichi e vogliamo vincere per noi stessi e per ripartire anche senza vedere l'altro risultato - ha aggiunto Cristante ai canali ufficiali del club giallorosso -. Se dall'altra parte arriverà un risultato favorevole, sarà ancora meglio".

(Roma Tv+)