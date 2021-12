Atalanta-Roma: ridotto il prezzo dei biglietti del settore ospiti, decisivo un tifoso giallorosso

Un intervento di un tifoso della Roma è valsa la riduzione di prezzo per tutti. L'Atalanta infatti ha abbassato a 30 euro il costo dei tagliandi del settore ospiti della Gewiss Arena per il match con i giallorossi del prossimo 18 dicembre. Decisiva la mossa di un tifoso, come riferito su Facebook dall'avvocato Lorenzo Contucci: "L’Atalanta ha abbassato di 5€ il biglietto del settore ospiti per la partita Atalanta/Roma del 18 dicembre. Infatti c’è una questione di reciprocità del prezzo del biglietto tra i tifosi di casa e quelli in trasferta: se il settore distinti sud dell’Atalanta costa 30 euro, anche il settore ospiti dovrà avere quel prezzo. Matteo, uno dei nostri e studente di giurisprudenza, ha scritto all’Atalanta che ha ammesso l’errore e ha modificato immediatamente il costo, portando l’importo da 35 a 30 euro (e quello del settore di casa da 20 a 30 euro), il prezzo corretto"