ZAMPA: "A Mourinho va dato tempo" - FERRAJOLO: "Impossibile dire che sta facendo bene..."

La Roma guarda avanti. All'orizzonte la partita di Conference League a Sofia, con i giallorossi che sperano ancora nella qualificazione diretta agli ottavi (ma sarà difficile evitare lo scoglio degli spareggi). Intanto si pensa al mercato e alle mosse per migliorare una formazione che finora si è mostrata deficitaria. "C'è piena sintonia tra Mourinho e Pinto, gli è stata promessa la costruzione di una squadra di un certo profilo", sostiene Paolo Assogna. "A gennaio non sarà un mercato facile, malgrado i Friedkin vogliano accontentare il tecnico", le parole di Roberto Pruzzo.

"Nessuno può togliere a Mourinho la gloria e la fama costruite in carriera, ma dire che sta facendo bene è impossibile", aggiunge Luigi Ferrajolo.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho è un grande allenatore, ma penso sia criticabile per alcune scelte. Criticare non vuol dire distruggere un progetto o buttare tutto a mare. Questa città ormai non percepisce più le sfumature, è tutto pro o contro, amico o nemico, bianco o nero. Fiducia nel progetto Roma, ma quali sono gli obiettivi? C’è bisogno di risposte (GIORGIO DE ANGELIS, Playroma)

Non sono sicuro che Mourinho sarà l'allenatore della Roma il prossimo anno. Inizialmente ho apprezzato il silenzio dei Friedkin, ora vorrei sentirli (MARCO ANDREOLI, Playroma)

Da Mourinho ci si aspetta qualcosa in più. Le difficoltà ci sono state sul mercato, ora bisogna intervenire per riparare. A Mourinho va dato tempo (CARLO ZAMPA, Playroma)

Nessuno può togliere a Mourinho la gloria e la fama costruite in carriera, ma dire che sta facendo bene è impossibile. È più aderente alla realtà dire che sta facendo male. È giusto criticarlo, ma bisogna tenerlo fino a fine stagione e poi capire. Anche la società ha le sue responsabilità (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

I risultati direbbero che se Mourinho dovesse continuare così, sarebbe inevitabile la separazione. Il silenzio dei Friedkin fa rumore, è ai limiti dell'incredibile quello che sta accadendo. La Roma è incappata in una illusione incredibile (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Le linee di Tiago Pinto e di Mourinho sono opposte, completamente diverse: da una parte c'è il Gm che ha difficoltà a portare giocatori all'altezza del tecnico, dall'altra Mourinho che chiede calciatori alla sua altezza. Finché non ci sarà un manager navigato che può accontentare Mourinho e finché non ci saranno i soldi per accontentarlo, non si potrà trovare una quadra. Probabilmente a questo punto è stato un errore prendere Mourinho (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il vero problema è che dopo quattro mesi di lavoro di Mourinho non si vede un passo in avanti non tanto sul piano della qualità del gioco, ma proprio come identità di squadra. Mi sembra un gruppo che cambia troppo spesso atteggiamento tra una partita e l'altra e all'interno della stessa gara. Quello che è successo con l'Inter è la spia del malessere di una squadra non consapevole di se stessa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi sembra che i Friedkin abbiano la volontà di accontentare Mourinho, ma non credo sarà un mercato facile. Non so francamente che ruolo abbia Pinto, fin qui ha preso calciatori che non hanno reso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mayoral? Con un altro allenatore avrebbe più possibilità di giocare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sabatini a Roma ha fatto cose straordinarie, vedrei bene un suo ritorno. Non avrebbe mai preso Shomurodov a 20 milioni. Ha preso una marea di giocatori a pochissimo, Alisson, Marquinhos, e poi l’ha rivenduti a tanto. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma è stata la quinta società a spendere di più sul mercato. Non sarà che i soldi sono stati spesi male? La scelta di Mourinho non è sbagliata e la società i soldi li ha spesi, possiamo discutere su come li spende ed esprimere pareri parziali, nessuno ci dice che Vina e Shomurodov non possano crescere (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pinto fa sempre un po’ delle promesse al ribasso ma la sintonia tra lui e Mourinho c’è, mi risulta che gli sono state fatte delle promesse. Da una parte lui si rende conto che non può fare richieste eccessive, ma gli è stata promessa la costruzione di una squadra di certo profilo. Nelle prossime sessioni mi aspetto colpi del livello di Abraham. Pinto era realmente soddisfatto a fine mercato, quando si è dato un voto sul mercato ha fatto un errore che non ripeterà più (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)