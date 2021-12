Anche l'Atletico Madrid si aggiunge alla corsa per accaparrarsi Corentin Tolisso, profilo circolato in questi giorni in ottica Roma. Secondo quanto scrivono in Spagna, l'Atletico Madrid pensa al centrocampista francese classe '94, con il contratto in scadenza a giugno col Bayern Monaco, per rinvigorire la mediana a disposizione di Simeone nel mercato invernale.

(elgoldigital.com)

