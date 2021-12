Calciomercato Roma: il Torino pensa a Kumbulla, possibile prestito con diritto di riscatto

Nella Roma con Mourinho ha trovato finora pochissimo spazio. Marash Kumbulla è uno dei possibili partenti in casa Roma. Sul difensore albanese si segnala l'interesse del Torino, nel quale Kumbulla ritroverebbe Juric con cui ha lavorato ai tempi del Verona.

Il tecnico croato sta cambiando le gerarchie in difesa nel suo Torino, con Izzo che non riesce a trovare spazio con continuità e le voci sul futuro di Bremer, seguito con interesse da Inter e Milan, che si fanno sempre più insistenti. La cessione di uno dei due big potrebbe essere rimpiazzata proprio col classe 2000, che la Roma potrebbe lasciar partire in prestito con diritto di riscatto.

(calciomercato.com)

