Trigoria: rifinitura della Roma in vista del CSKA Sofia. A parte Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo, out Reynolds (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Ultimo allenamento della Roma in vista dell'ultimo impegno europeo di questo 2021. La squadra giallorossa scende in campo a Trigoria per completare la preparazione alla sfida con il CSKA Sofia, ultimo atto del gruppo C di Conference League. Roma già certa della qualificazione agli spareggi ma che coltiva ancora una flebile speranza di passaggio diretto agli ottavi, per il quale servirà una vittoria in Bulgaria e il contemporaneo stop del Bodo/Glimt, impegnato sul campo dello Zorya.

L'allenamento è in programma alle 11, come da tradizione per i match europei, sarà aperto alla stampa per i primi 15 minuti. Al termine della seduta la partenza della squadra per Sofia, in serata (alle 18 italiane) la conferenza stampa di Mourinho e Cristante.

LIVE

12.10 - Terminano i 15' aperti alla stampa, l'allenamento prosegue a porte chiuse.

11.55 - Ora torello classico per la squadra, tornata a lavorare su 2 gruppi.

11.52 - Carlos Lalin guida la prima esercitazione tecnica: giocatori in 4 gruppi, che si scambiano velocemente il pallone di prima

11.50 - Il gruppo dei grigi sta ancora effettuando il riscaldamento.

11.48 - Già distribuiti i fratini per i prossimi esercizi.

GRIGI: Mancini, Cristante, Ibañez, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Viña, Shomurodov, Zalewski, Voelkerling Persson, .

ROSSI: Ndiaye, Tripi, Calafiori, Veretout, Villar, Darboe, Diawara, Abraham, Borja Mayoral.

11.44 - Prime indicazioni dal campo. Non si allenano con la squadra Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo, che lavorano a parte. Per loro semplice gestione programmata. Assenti gli infortunati Pellegrini, El Shaarawy, Perez e Spinazzola, out anche Reynolds, colpito da gastroenterite. Aggregati alla prima squadra anche i Primavera Tripi, Ndiaye e Voelkerling Persson (questi ultimi due non schierabili in Conference League)

11.40 - I giocatori sono scesi in campo, al via il riscaldamento

11.10 - Squadra non ancora in campo. I giocatori sono in riunione con Mourinho in sala video per analizzare i prossimi avversari. Sul campo già predisposto il percorso con i cinesini per la parte atletica.