Weekend libero per la Roma e Mou vola a Londra, a Trigoria infortunati al lavoro. Si tratta con lo United per il prestito di Dalot

José Mourinho concede il weekend libero ai giallorossi, che ritroverà lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'impegno col Genoa di domenica 21 novembre, e vola a Londra. Oggi a Trigoria, invece, hanno lavorato i giocatori alle prese con i rispettivi infortuni: Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo, Smalling, Viña e Calafiori.

Sul mercato, per la finestra invernale di gennaio, l'obiettivo per rinforzare la fascia destra sembra essere Diogo Dalot, ora in forza al Manchester United con cui si tratta per il prestito, mentre spunta il profilo di Grillitsch come alternativa a Zakaria a centrocampo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA ROMA PUNTA SU DALOT

IL MESSAGGERO - DE ROSSI, PRESTO IL RITORNO IN NAZIONALE: PRONTO UN INCARICO NELLE GIOVANILI

CALCIOMERCATO ROMA: BERESZYNSKI IN STANDBY, PINTO TEMPOREGGIA

CALCIOMERCATO ROMA: PER IL CENTROCAMPO SPUNTA GRILLITSCH

TRIGORIA: LUNEDÌ LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI. OGGI AL LAVORO GLI INFORTUNATI

È MORTO GALEAZZI, IL RICORDO DELLA ROMA: "MOMENTI E PAROLE CHE RESTERANNO IMMORTALI" (FOTO)

LEGGO.IT - MOURINHO IN "FUGA" DA ROMA: WEEKEND DI RELAX A LONDRA (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24