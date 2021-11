De Rossi, presto il ritorno in Nazionale: pronto un incarico nelle giovanili

Aveva lasciato l'incarico in Nazionale qualche mese fa, dopo l'esperienza come collaboratore del ct Roberto Mancini conclusa in modo più che felice con la vittoria degli Europei. Daniele De Rossi ora potrebbe tornare in Nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni l'ex capitano giallorosso sta completando l'iter per ottenere il patentino Uefa Pro e potrebbe tornare a collaborare con la Figc per il tirocinio. Per lui pronto un incarico anche per il futuro: si parla infatti di una possibile panchina di una delle nazionali giovanili.

(Il Messaggero)