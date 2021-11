Trigoria: lunedì la ripresa degli allenamenti. Oggi al lavoro gli infortunati

Giornata libera per la Roma che riprenderà ad allenarsi da lunedì pomeriggio, in vista della ripresa del campionato fissata in casa del Genoa di Shevchenko domenica 21 alle 20.45. Oggi a Trigoria erano comunque presenti gli infortunati, da Spinazzola a Pellegrini, passando per Viña, Zaniolo, Smalling e Calafiori, tutti alle prese con un programma individuale per recuperare dai rispettivi problemi fisici.