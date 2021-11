Calciomercato: per il centrocampo idea Grillitsch come alternativa a Zakaria

Oltre al terzino destro, la Roma per il prossimo mercato di gennaio cerca una pedina anche a centrocampo. Dopo che la scorsa estate è sfumato l'obiettivo Xhaka, il club giallorosso è ancora alla ricerca di un centrocampista per soddisfare una delle richieste esplicite di Mourinho. Zakaria è il primo obiettivo ma vista anche la folta concorrenza spuntano già delle alternative. Una di queste è Florian Grillitsch, centrocampista dell'Hoffenheim e nazionale austriaco. Esattamente come Zakaria, Grillitsch ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ha già annunciato l'intenzione di non rinnovare. In passato era già seguito da Napoli e Milan, ora la Roma sta valutando le sue caratterische.

(Corsport)