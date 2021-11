Calciomercato Roma: pista Bereszynski in standby, Pinto temporeggia

Bartosz Bereszynski è uno dei nomi accostati di recente alla Roma, alla ricerca di un terzino destro da regalare a Mourinho per la prossima sessione di mercato. Una soluzione che secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo è stata temporaneamente congelata. Per l'esterno polacco della Sampdoria sono già stati avviati i primi contatti e Ferrero sarebbe anche disposto a cederlo (si parla di un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro). Ma il general manger Tiago Pinto sta temporeggiando per cercare di capire se sia possibile arrivare a soluzioni come Dalot ed Henrichs, ritenute migliori e più funzionali al progetto di Mourinho.

(Corsport)