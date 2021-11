AGRESTI: "Molte cose non mi convincono della gestione Mourinho" - CIARDI: "Lazio, Juve e Atalanta non sono nettamente superiori alla Roma"

La pausa per le Nazionali non toglie José Mourinho dal centro dei dibattiti radiofonici. "Nella gestione di Mourinho vedo molte cose che non mi convincono" dice Stefano Agresti mentre Tony Damascelli auspica un intervento diretto dei Friedkin: "Resto in attesa di una mossa dell’azionista di riferimento, anche di una sola parola".

Per Augusto Ciardi, infine, analizza: "Non vedo squadre nettamente superiori alla Roma tra Lazio, Juventus e Atalanta".

La Roma è partita con difficoltà ma se c’è compattezza tra i tifosi il lavoro di Mourinho andrà avanti meglio. Dipenderà molto dalle scelte dei Friedkin, se accontentarlo o meno in tutto e per tutto, ma avere i tifosi dalla propria parte non è poco. Credo però che Mourinho deve fare un passo indietro e coinvolgere tutti, senza aspettare gennaio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I tifosi sono dalla parte di Mourinho e non poteva essere altrimenti. E’ arrivato un allenatore con un nome dirompente e una carriera enorme, non si può giudicare il suo lavoro solo adesso. Giusto che vada avanti sapendo che i tifosi sono dalla sua. Certo, bisognerà vedere cosa farà la società, ma se vedono che il tecnico ha consenso non ci pensano due volte. Mi aspetto acquisti mirati a gennaio e mi aspetto presto una Roma all’altezza delle aspettative (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Bisogna stare vicino alla squadra, non solo a Mourinho, sono i giocatori ad andare in campo. Bisogna coinvolgere la squadra, non solo l’allenatore. Spero che sia così (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

E’ un momento no per Mourinho e la presa di posizione dei tifosi è giusta e positiva. Probabilmente non inciderà più di tanto, le prossime partite vanno vinte con o senza l’aiuto del pubblico, ma è qualcosa di positivo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non vedo squadre nettamente superiori alla Roma tra Lazio, Juventus e Atalanta, le principali competitors per il 4° posto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Resto in attesa di una mossa dell’azionista di riferimento, anche di una sola parola. Serve questo sia all’allenatore, che alla squadra e ai tifosi. Che si faccia vivo il presidente! (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella gestione di Mourinho vedo molte cose che non mi convincono. I tifosi fanno i tifosi ed è giusto che si esprimano in questo senso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)