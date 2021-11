Tifosi con Mou, striscione a Trigoria: "Intorno a José facciamo quadrato". Sul mercato torna l'idea Dalot

I tifosi della Roma continuano a fare quadrato intorno a José Mourinho e questa volta non soltanto tramite l'# di Twitter #ConMourinhoperlaRoma, ma con uno striscione che recitava "Intorno a José facciamo quadrato. "Giornalisti" e papponi vi abbiamo avvisato". Continua intanto il lavoro a Trigoria: seduta tecnico-tattica agli ordini di José Mourinho, con Leonardo Spinazzola che ha svolto un lavoro individuale in campo. Incessanti le voci di mercato: Pinto per il momento ha deciso di congelare i rinnovi, mentre torna l'idea Diogo Dalot per rinforzare la fascia.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL ROMANISTA - CALCIOMERCATO ROMA, PINTO CONGELA I RINNOVI: IL GM LAVORA SU ENTRATE E USCITE

TOUR DELL'OLIMPICO, LOMBARDO: "A ROMA PASSIONE INDESCRIVIBILE" (VIDEO)

FOTO - TRIGORIA, STRISCIONE PER MOURINHO: "INTORNO A JOSÉ FACCIAMO QUADRATO"

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GERMANIA: ANCHE BORUSSIA DORTMUND SU ZAKARIA. NON ESCLUSA IPOTESI RINNOVO COL GLADBACH

TRIGORIA: SEDUTA ATLETICO-TATTICA, INDIVIDUALE IN CAMPO PER SPINAZZOLA (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IDEA DALOT A GENNAIO IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24