VIDEO - Trigoria: seduta atletico-tattica in vista del Genoa. Individuale in campo per Spinazzola

La Roma prosegue gli allenamenti in vista del match con il Genoa in programma alla ripresa del campionato. Seduta mattutina a Trigoria per i giallorossi, con il gruppo a ranghi ridotti per via degli 11 giocatori (Cristante, Mancini, Veretout, Mkhitaryan, Abraham, Rui Patricio, Kumbulla, Diawara, Shomurodov, Darboe e Bove). I giocatori, agli ordini di José Mourinho, hanno iniziato l'allenamento con il lavoro atletico, per poi passare a delle esercitazioni sulla trasmissione del pallone e sulla tecnica individuale. Viste le tante assenze, sono stati aggregati alla prima squadra alcuni giovani della Primavera, tra cui l'attaccante svedese Jakob Voelkerling Persson, titolare nell'undici di Alberto De Rossi. In gruppo anche Felix, rimasto a Trigoria dopo aver declinato la convocazione in nazionale.

Leonardo Spinazzola prosegue il suo percorso di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille. Oggi il terzino giallorosso ha svolto lavoro personalizzato in campo, seguito dai collaboratori di Mourinho. Assenti dal campo gli altri infortunati Pellegrini, Zaniolo, Viña, Smalling e Calafiori.