FOTO - Trigoria, striscione per Mourinho: «Intorno a José facciamo quadrato»

La presa di posizione è tale da non passare inosservata: dalla parte di José Mourinho. I tifosi della Roma rinnovano il loro sostegno al tecnico giallorosso. Stamattina un gruppo di tifosi ha esposto uno striscione a Trigoria, all'esterno del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. «Intorno a José facciamo quadrato - recita la scritta - "Giornalisti" e papponi vi abbiamo avvisato». Una risposta eloquente alle critiche arrivate dalla stampa allo Special One, in particolare dopo la sconfitta per 3-2 con il Venezia di domenica scorsa. Lo striscione è firmato dal gruppo della Curva Sud 'Nel nome di Roma'.