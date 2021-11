DAMASCELLI: «Vincere e basta, Mourinho non ha alternative» - FELICI: «Pinto doveva essere affiancato da un ds»

Occhi sulla ripartenza. Il campionato è fermo e ripartirà tra meno di due settimane, ma dopo il ko con il Venezia per la Roma è forte l'esigenza di fare punti. "Vincere e basta, Mourinho non ha alternative", avverte Tony Damascelli. "Servono 6 punti nelle prossime due partite", segnala Furio Focolari.

Occhi anche sul mercato che verrà: "Non serve spendere 100 milioni, basta poco per rinforzarsi", commenta Jacopo Palizzi. Si fida poco Antonio Felici: "Pinto doveva essere affiancato da un direttore sportivo, per quel ruolo sta ancora facendo esperienza".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Un po’ di sconforto c’è, pensavo che con l’arrivo di Mourinho la musica fosse cambiata. Di Tiago Pinto ho sempre parlato bene sotto un certo punto di vista, è un manager giovane e brillante. Ma il ds ha bisogno di competenze specifiche: deve conoscere i giocatori ed essere bravo a fare le trattative. Cosa che lui non ha fatto al Benfica, ora come ds sta facendo la gavetta. Ora però, come ai tempi di Luis Enrique, prendiamo uno che deve ancora fare esperienza, questo non ci fa stare particolarmente tranquilli. Può darsi che impari anche in un anno, ma pagherà lo scotto iniziale, doveva essere affiancato da un ds (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho deve capire se la strada che ha intrapreso fino a questo momento sia percorribile o sia solo transitoria. (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve fare 6 punti nelle prossime due partite, deve trovare la svolta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non ha molte alternative, Mourinho deve vincere e basta in questo momento, se non vuole prendere anche il Tapiro di Platino (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dopo Venezia la Roma deve ripartire su presupposti diversi perché quella partita poteva metterla in una condizione di classifica ottimale. La Roma deve cambiare marcia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Con Zakaria la squadra si rinforzerebbe. Bereszynski non è Cafu, ma è uno in più ed è sicuramente meglio di Reynolds (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zakaria e Bereszynski non sono nomi di primissimo piano, ma sarebbero molto funzionali per la squadra. Secondo me la Roma non ha bisogno di fare un mercato da 100 milioni di euro, ma deve puntellare la rosa. Non serve tanto alla Roma per rinforzarsi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)