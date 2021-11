Tour dell'Olimpico, Lombardo all'inaugurazione: «A Roma passione indescrivibile»

Inaugurato alla vigilia della partita Italia-Svizzera il Tour dello Stadio Olimpico. Per la prima volta l'impianto capitolino sarà aperto al pubblico (dal 15 novembre per un costo di 15 euro) con un percorso bilingue (italiano e inglese) per far rivivere ai tifosi e agli appassionati di sport la storia dello stadio, dell'Italia e di Roma e Lazio. All'inaugurazione il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, apre la conferenza facendo gli onori di casa. «Oggi realizziamo un sogno. L'iniziativa del tour non è solo di tipo economico, ma emozionale. È un mattone per la ripartenza dello sport, è la valorizzazione di un asset bellissimo», ha detto Cozzoli.

Iniziativa premiata anche dalle parole del presidente della Figc Gravina: «Permette al mondo del calcio e dello sport di aprirsi alle esigenze dei nostri tifosi e degli appassionati del mondo dello sport. Il mondo del calcio e cresciuto in modo molecolare, ma la crescita non è stata di pari passo all'esigenza dei nostri tifosi».

Poi è la volta dei rappresentati di Roma e Lazio. Per il club giallorosso presente il CFO Maurizio Lombardo: «Sicuramente questo è un progetto ambizioso. Finalmente anche lo stadio della capitale ha un tour e tutti potranno entrare in queste mura, nelle zone più sensibili dove turisti e appassionati vogliono entrare. Ci fa piacere far parte di questo progetto e ringrazio per averci dato la possibilità di personalizzare il nostro spogliatoio, un progetto che coinvolge lo spogliatoio dello stadio Olimpico ma anche quello di Trigoria. Tutto in linea con il senso d'appartenza che contraddistingue la Roma. Abbiamo cercato di riprodurre il più possibile la nostra casa per far sentire i ragazzi a loro agio, per farli preparare nel migliore dei modi alle partite. Entrare in questo stadio è sempre stata una grande emozione, farlo con i colori della Roma è indescrivibile. La passione che si respira qui, dentro e fuori dallo spogliatoio, sul campo e in giro per la città, è indescrivibile e davvero emozionante».