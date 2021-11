Calciomercato Roma, Pinto congela i rinnovi: il gm lavora su entrate e uscite

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Nessuno bussa. Nessuno telefona. Nessuno si presenta allo stadio. Almeno per provare ad abbozzare un inizio di discorso a proposito di un adeguamento e prolungamento contrattuale. (...) La Roma ha fatto filtrare in maniera piuttosto chiara che qualsiasi discorso relativo a un nuovo contratto deve considerarsi rimandato a data da destinarsi. Che poi è, nel migliore dei casi, alla conclusione di questa stagione agonistica. L'unico contratto che da qui alla fine dell'anno sarà dato alle stampe, sarà quello di Ebrima Darboe (...) Tutti gli altri dovranno attendere, un po' come il paradiso. Gli altri, poi, non sono certo nomi di secondo piano. Perché si tratta di Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Jordan Veretout, quattro titolari che andranno tutti in scadenza il trenta giugno del duemilaventiquattro. (...) Tra le sempre permeabili mura di Trigoria, le parti in causa, proprietà, Pinto e Mourinho, hanno pianificato la partenza di due-tre giocatori e l'arrivo di altrettanti. Due acquisti, per quello che sappiamo, comunque ci saranno. Ovvero un centrocampista (Zakaria il preferito) e un esterno difensivo (Mazraoui in pole, Bereszynski ci è stato bocciato). Per il resto si vedrà. (...) Chi in uscita, dunque? Sono quattro i nomi maggiormente indiziati: Borja Mayoral, Gonzalo Villar, Amadou Diawara e Bryan Reynolds.

