Calciomercato, dalla Germania: per Zakaria spunta anche il Borussia Dortmund. Non esclusa l'ipotesi rinnovo con il Gladbach

La concorrenza per Denis Zakaria si fa più folta. La Roma è da tempo sulle tracce del centrocampista svizzero del Borussia Mönchengladbach ma dalla Germania segnalano altre pretendenti sul giocatore. Oltre ai giallorossi, Juve ed Arsenal, come riferisce la stampa tedesca, Zakaria è anche nel mirino del Borussia Dortmund. Non tramontata del tutto inoltre l'ipotesi di un rinnovo con il Borussia Mönchengladbach. Il contratto di Zakaria infatti è in scadenza il prossimo giugno e già da gennaio potrebbe quindi liberarsi a parametro zero. L'ipotesi di un nuovo accordo, pur se lontana, è presa in considerazione dal ds Max Eberl: "Il lavoro da fare è tanto, ma non è una possibilità da escludere".

