Lesione per Pellegrini, out 30-40 giorni. Olimpico sold out per Roma-Inter

Pessime notizie per José Mourinho e la Roma: Lorenzo Pellegrini, uscito nel corso di Roma-Torino per infortunio, ha riportato una lesione al quadricipite della coscia destra e starà ai box per circa 30-40 giorni.

All'indomani del successo sui granata, la squadra è tornata subito al lavoro in vista della sfida in casa del Bologna nel turno infrasettimanale. Dopo Bologna, arriverà l'Inter nella cornice di un Olimpico sold out: con i nerazzurri sarà il sesto tutto esaurito della stagione giallorossa.

