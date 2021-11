FELICI: «Ora si vede la mano di Mourinho» - BALZANI: «Sta facendo un piccolo miracolo» - AGRESTI: «Segnali confortanti da Abraham e Zaniolo»

La più 'mourinhiana' delle vittorie. 1-0 al Torino con il 31% di possesso palla e senza praticamente mai subire. La Roma si prende tre punti pesanti e si riaffaccia a ridosso della zona Champions. «Ora si vede la mano di Mourinho, sta restituendo equilibrio alla Roma», commenta Antonio Felici. «Con quello che ha a disposizione sta facendo un piccolo miracolo», ribatte Francesco Balzani. Altri giudizi positivi da Stefano Agresti: «Segnali confortanti da Zaniolo e Abraham, ieri la Roma non ha mai rischiato».

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Da qualche tempo a questa parte sto vedendo la mano di Mourinho, che sta restituendo equilibrio alla Roma. Da tempo non si vedeva questo spirito di sacrificio, da Zaniolo, Abraham ed El Shaarawy uno sforzo incredibile. I gruppi di successo si costruiscono così (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha vinto con il 31% di possesso palla, qualcosa che volevo da tanto tempo... Sono d'accordo con Mourinho, quando vinci partite così in sofferenza, quelle 'sul velluto' le vinci in maniera più semplice. Chiaramente la Roma resta una squadra non da Champions, ma con arbitraggi normali ora avrebbe 2 punti in più dell'Atalanta. Con quello che ha a disposizione Mourinho sta facendo un piccolo miracolo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Abraham ieri è stato decisivo, cinico. Ha avuto un’occasione e l’ha sfruttata. Zaniolo si è dato molto da fare, sul piano fisico ha dimostrato di essere tornato in buone condizioni. La Roma ha sofferto il giusto. Smalling non ha fatto mai vedere il pallone a Belotti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il fuorigioco di ieri è ridicolo, era una cosa di mezzo millimetro. Il Torino non ha costruiTO grandi occasioni, ha fatto solo molto possesso (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho sta cambiando, sta iniziando a mettere la difesa a 3 e sta capendo che non si poteva rischiare come nelle prime partite. Se va attaccare in avanti rischia il contropiede e di prendere gol. 25 punti sono un bel bottino (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho ha messo bene la squadra. La Roma è più determinata, ha carattere. Diawara ha dimostrato di non essere un giocatore qualunque. Mi aspettavo qualcosa di più però dai giallorossi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri sono arrivati due segnali molto confortanti, ovvero il gol di Abraham ed il ritorno di Smalling, che è molto molto importante, fa la differenza. La Roma non ha praticamente mai rischiato nonostante il Torino abbia fatto la partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho si è reso conto che Zaniolo va fatto giocare. Lo puoi mettere i tutti i ruoli e fa sempre le cose che gli riescono meglio, cioè quello di partire in progressione e saltare tutti. La partita della Roma non è stata bella, ma il risultato è importantissimo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non mi faccio una malattia nel vedere la Roma che non gioca un bel calcio. Ora è il momento di fare punti (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Soprattutto nel finale si è vista l’importanza di Smalling. È un calciatore fondamentale, la coppia Mancini-Ibanez da sola non convinceva, con lui possono crescere anche loro. La partita di ieri è stata giocata al risparmio, ma è stata fatta per vincere. Rui Patricio non ha fatto una parata (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)