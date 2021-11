Trigoria: seduta divisa in gruppi per la Roma. Terapie per Pellegrini, a parte Spinazzola

La Roma torna ad allenarsi dopo il successo di ieri ai danni del Torino. Tra 48 ore i giallorossi saranno nuovamente in campo per il turno infrasettimanale che li vedrà opposti al Bologna. Stamattina la ripresa a Trigoria con la consueta divisione a gruppi post-partita: scarico per i giocatori impiegati ieri da Mourinho per 90', allenamento ordinario per gli altri. Solo terapie per Pellegrini, fermato dall'infortunio muscolare alla coscia destra accusato nel corso del match di ieri. Il capitano giallorosso non sarà sicuramente della partita, da valutare le sue condizioni in vista del match di sabato con l'Inter. Lavoro individuale per l'altro infortunato Spinazzola.