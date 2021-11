Pellegrini: lesione al quadricipite della coscia destra. Stop di 30-40 giorni

Arrivato il responso degli esami di Lorenzo Pellegrini e non sono buone notizie per la Roma e per José Mourinho. Il centrocampista della Roma, che ha chiesto il cambio al 15' della sfida con il Torino di ieri, ha infatti riportato una lesione al quadricipite della coscia destra. Stop previsto di 30-40 giorni.

Il capitano giallorosso salterà non solo i match con Bologna ed Inter di questa settimana, ma anche tutte le restanti partite dell'anno: Spezia, Atalanta e Samp in campionato, oltre alla sfida con il CSKA Sofia in Conference League. Tornerà in campo nel 2022, che si aprirà con il primo match del girone di ritorno che vedrà i giallorossi opposti al Milan.

(Sky Sport)