Una vittoria a Bologna con Pairetto: 2-1 nel 2019. 3 espulsioni in 12 precedenti con la Roma

Della sezione di Torino, figlio d'arte, Luca Pairetto torna ad arbitrare la Roma dopo la sfida inaugurale di questo campionato, vinta dai giallorossi per 3-1 sulla Fiorentina, con Zaniolo espulso. Sono 12 i precedenti in totale, compreso uno col Bologna: a settembre del 2019/20, l'allora squadra di Fonseca ottenne i 3 punti al "Dall'Ara" con gol decisivo all'ultimo di Dzeko ed espulsione di Mancini. Nel complesso: 8 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte, l'ultima risalente al 4-2 rimediato a Sassuolo, con rosso a Pellegrini, e la prima, incassata all'Olimpico, nel 2-0 della Spal a ottobre 2018.

10 invece i precedenti col Bologna: 4 successi, 4 sconfitte e 2 pareggi. E' da quasi un anno e mezzo che Pairetto non s'incrocia con i rossoblu, l'ultima gara diretta è infatti del luglio 2020 con la vittoria per 2-1 in casa dell'Inter. Nei ko, oltre che con la Roma, il Bologna ha perso con Lazio, Chievo Verona e Livorno, in Serie B.

