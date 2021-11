I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'padrone della situazione', Zaniolo 'gara di spessore', Abraham 'il centravanti che la Roma voleva'

La Roma vince 1-0 contro il Torino grazie alla rete di Tammy Abraham ed inanella la terza vittoria consecutiva (Conference League compresa). I giallorossi rimangono così in quinta posizione, allungando sulle squadre che rincorrono e mantenendo invariata la distanza dall’Atalanta quarta in classifica. Smalling ha giocato un'ottima partita, guidando la difesa e riuscendo a mantenere anche la rete inviolata: "Il meglio lo dà nel finale quando Juric alza definitivamente il baricentro granata. Di testa è padrone della situazione. Pulisce l'area anche di piede, senza cercare la finezza e andando sempre sul sicuro. Nessun problema contro Belotti. Semplice" (Il Messaggero). Anche Zaniolo è stato tra i migliori: "La prestazione contro lo Zorya gli vale un’altra maglia da titolare e l’intesa con Abraham funziona ancora. Decisivo il «velo» nell’azione del gol, costringe i difensori del Toro a fermarlo quasi sempre con il fallo. Gara di grande spessore" (Il Corriere della Sera). Voto alto anche per il match winner, Tammy Abraham: "Il centravanti che la Roma voleva. Svelto e freddo sul gol, il quarto in campionato e il terzo negli ultimi 4 giorni" (Il Corriere dello Sport).

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,14

Mancini 6,28

Smalling 6,64

Ibanez 6,64

Karsdorp 6,64

Diawara 6,07

Pellegrini ng

Mkhitaryan 6,93

El Shaarawy 6,43

Zaniolo 6,78

Abraham 6,92

Perez 6,14

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 6,85

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6

Zaniolo 7

Abraham 7

Perez 6

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6

Zaniolo 6,5

Abraham 7

Perez 6

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 6,5

El Shaarawy 6,5

Zaniolo 6,5

Abraham 6,5

Perez 6

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 7

Karsdorp 7

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6,5

Zaniolo 6,5

Abraham 7

Perez 6,5

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 7

Karsdorp 6,5

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6

Zaniolo 7

Abraham 7

Perez 6

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6

Karsdorp 6,5

Diawara 6

Pellegrini ng

Mkhitaryan 7

El Shaarawy 6,5

Zaniolo 7

Abraham 7

Perez 6

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 7

Karsdorp 7,5

Diawara 6,5

Pellegrini ng

Mkhitaryan7

El Shaarawy 7,5

Zaniolo 7

Abraham 7

Perez 6,5

Vina ng

Kumbulla ng

Mourinho 7