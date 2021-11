Twitter, Smalling ricorda la vittoria di ieri contro il Torino: "Buongiorno" (FOTO)

Esulta anche Chris Smalling per la grande vittoria contro il Torino. Il difensore inglese è tornato titolare in campionato dopo più di un mese ed è stato subito fondamentale, infatti è risultato uno dei migliori in campo. La sua prestazione è stata brillante, soprattutto per aver schermato per praticamente tutto il match Belotti. Questa mattina il giallorosso ha voluto celebrare la vittoria di ieri postando su Twitter una foto con la scritta: "Buongiorno".