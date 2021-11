Gli infortunati lavorano a Trigoria, niente nazionale per Zaniolo e Pellegrini. Mercato: la Juve pensa a Villar

Primo giorno di questa lunga sosta per le gare delle nazionali, in attesa del prossimo impegno di campionato della Roma contro il Genoa, in programma il prossimo 21 novembre. Giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra, ma in data odierna Vina, Calafiori, Spinazzola e Smalling hanno comunque lavorato a Trigoria per recuperare dai rispettivi infortuni.

Niente nazionale, poi, per Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, che fanno i conti rispettivamente con un problema al ginocchio e un affaticamento al polpaccio.

Si rincorrono le voci in chiave mercato: se in entrata spuntano i nomi di Botheim e Siquet - intermediari al lavoro anche per Henrichs -, Villar potrebbe partire destinazione Juventus.





