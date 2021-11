I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham 'ritrova se stesso', Mancini 'deludente', Kumbulla 'fuori causa'

4 punti in 5 partite e una crisi che comincia ad acuirsi. Anche a Venezia la Roma stecca, l’unica gioia di giornata è il ritorno al gol di Tammy Abraham, alla fine il migliore in campo: "Una voglia matta di spaccare porta. E poi ecco il gol di prepotenza, dopo oltre un mese. No basta alla Roma per tornare alla vittoria, ma forse a lui per ritrovare è stesso. Una buona prestazione, che si perde nella mediocrità generale" (Il Messaggero)

Sul banco degli imputati la difesa, su tutti Gianluca Mancini: "Subito errore sulla rete di Caldara, altri errori sparsi e un atteggiamento nel complesso deludente. È lui a tenere in gioco Okereke sul gol del 3-2". (Il Tempo). Male anche l'altro centrale, Marash Kumbulla: "Centrale fra i centrali, soffre la velocità degli attaccanti veneziani, che pure corpo a corpo lo mettono fuori causa con facilità irrisoria in più di un'occasione." (Il Romanista)"

Al limite della sufficienza la prestazione di Eldor Shomurodov: "Non solo il gol, funziona con Abraham perchè gli crea anche spazi" (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 6,43

Mancini 4,43

Kumbulla 4,93

Ibanez 5,43

Karsdorp 4,43

Cristante 4,57

Veretout 4,93

El Shaarawy 5,43

Pellegrini 5,86

Shomurodov 6,21

Abraham 6,57

Carles Perez 4,93

Zaniolo 4,80

Borja Mayoral NG

Zalewski NG

Mourinho 4,78

