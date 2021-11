Trigoria: al lavoro gli infortunati Spinazzola, Calafiori, Viña e Smalling. Domani la ripresa della squadra

La sosta per le Nazionali svuoterà Trigoria, dove oggi erano presenti solamente gli infortunati (Spinazzola, Calafiori, Viña e Smalling), mentre il resto della squadra ha usufruito di un giorno libero concesso dallo Special One. La ripresa degli allenamenti è prevista domani alle 10.30 con il tecnico portoghese che ritroverà anche Pellegrini e Zaniolo che hanno risposto non al meglio alla convocazione in Nazionale. Il capitano della Roma continua a soffrire per un'infiammazione al ginocchio sinistro, mentre Nicolò ha presentato un sovraccarico muscolare al polpaccio. Entrambi, come annunciato dal ct Mancini, tornano a Roma.