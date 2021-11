Italia, Mancini: "Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa"

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo lasciano il ritiro dell'Italia per infortunio e tornano a Roma. Lo annuncia in conferenza stampa il ct azzurro Roberto Mancini in vista della sfida contro la Svizzera: "Abbiamo qualche problema con qualcuno, problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Barella lo valutiamo, non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo in questi giorni. La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli". Il 22 giallorosso ha accusato un affaticamento al ginocchio e un sovraccarico al polpaccio, il capitano della Roma è invece alle prese con un'infiammazione al ginocchio sinistro.

"Per il Mondiale ne parliamo martedì prossimo... Zaniolo è stato abbastanza sfortunato per due infortuni gravi ma è ancora molto giovane, ha la forza per uscirne bene - ha aggiunto Mancini parlando di Zaniolo -. Purtroppo ha sempre qualche problemino e noi dobbiamo fare attenzione. Poteva essere una partita importante per lui, ma purtroppo ha questo problema e non possiamo rischiare. Non credo abbia bisogno dei miei consigli, ha qualità e deve solo migliorare in tutto e per tutto".