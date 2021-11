Calciomercato Roma: Henrichs ha chiesto la cessione al Lipsia. Intermediari giallorossi al lavoro

Da qualche giorno ormai circola il nome di Benjamin Henrichs in casa Roma: Il terzino destro tedesco classe 1997 è finito sul taccuino di Tiago Pinto e nelle ultime ore sono stati registrati dei movimenti che potrebbero avvicinarlo ai giallorossi. Secondo quanto riferito su Twitter da Flavio Maria Tassotti, giornalista di Teleradiostereo, il giocatore avrebbe chiesto la cessione al Lipsia e ci sarebbero degli intermediari giallorossi al lavoro sull'operazione. Henrichs vorrebbe giocare per andare al Mondiale e per questo avrebbe strizzato l'occhio alla squadra allenata da José Mourinho.

