Pedersen-Henrichs, ballottaggio terzini

Stop in casa Roma per Matias Viña, che ieri ha saltato il match con il Bodo/Glimt. Il terzino uruguagio ha una sospetta lesione muscolare, le sue condizioni saranno monitorate e oggi dovrebbe sottoporsi a una risonanza magnetica. Potrebbe essere a rischio anche la sua convocazione in Nazionale, molto probabile che salti anche la partita di Venezia.

Intanto Tiago Pinto continua a lavorare per rinforzare la squadra a gennaio. Per il centrocampo uno degli obiettivi resta Denis Zakaria. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra il direttore generale e gli agenti del centrocampista. La Roma punta ad acquistarlo sei mesi prima della scadenza riconoscendo un indennizzo al Borussia Mönchegladbach di 4-5 milioni di euro, con un ingaggio di 2,5 milioni per il giocatore.

Per il ruolo di terzino destro Tiago Pinto segue Pedersen del Feyenoord e Benjamin Henrichs, attualmente in forza al Lipsia in Bundesliga. Il club tedesco chiede una cifra intoro ai dieci milioni, ma la Roma spera di poter prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

(Corsport)