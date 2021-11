ORSI: "Bene la fase offensiva, il resto è da buttare" - CIARDI: "Mourinho è in grado di far uscire la Roma da questo tunnel"

Squadra e Mourinho al centro della critica all'indomani del ko in casa del Venezia. "Penso che Mourinho stia prendendo in giro un po’ tutti. Se fosse serio si assumerebbe le responsabilità di quello che sta facendo", sostiene Stefano Agresti. "Ieri nella Roma bene solo la fase offensiva. Il resto è da buttare", aggiunge Fernando Orsi.

Augusto Ciardi, invece, difende il tecnico: "Continuo a pensare che Mourinho sia in grado di far uscire la Roma da questo tunnel".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Parliamo della Roma, ma non possiamo non parlare di Aureliano: questo ancora arbitra? Per il resto la solita Roma. Anche io alcune cose che dice Mourinho non le condivido, ma a centrocampo e in difesa non ha veramente alternative (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ieri nella Roma bene solo nella fase offensiva, Abraham gioca meglio quando Shomurodov gli fa il lavoro sporco. Il resto è da buttare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ha ragione Mourinho su certi episodi, lui difende la squadra. Però è un continuo. Il rigore di ieri non c’era. Cosa c’è un complotto contro i Friedkin o contro Mourinho? Lui ha implicato anche questo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Continuo a pensare che Mourinho sia in grado di far uscire la Roma da questo tunnel (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non mi riesco a dar pace perché alla Roma mancano 2-3 punti per il 4° posto e sono quelli che ha perso per errori oggettivi degli arbitri nelle ultime partite (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Solito rigorino che poteva non esserci, ma se vai a Venezia, dove gioca Motolo, e prendi tre gol, e il migliore in assoluto è il portiere, ti devi interrogare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se Mourinho continua ad ammantare tutto con gli arbitri commette un clamoroso errore. Lui è stato seduto tutta la partita. Non conviene mettersi contro gli arbitri, te la fanno pagare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Penso che Mourinho stia prendendo in giro un po’ tutti, soprattutto i suoi, i proprietari del suo club, i suoi tifosi. Se fosse serio si assumerebbe le responsabilità di quello che sta facendo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)