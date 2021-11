Calciomercato Roma: la Juventus pensa a Villar per sostituire Ramsey

Il primo segmento di stagione non è stato certo fortunato per Gonzalo Villar, che ha alternato prestazioni poco brillanti a mancate convocazioni e panchine. Secondo quanto riferisce il sito specializzato sul calciomercato, sul centrocampista sarebbe viva l'attenzione, oltre che di alcuni club spagnoli, anche della Juventus, che starebbe pensando a lui in caso di addio di Aaron Ramsey - in odore di risoluzione del contratto -. La valutazione del cartellino di Villar si aggira intorno ai 15 milioni di euro: affare che sarebbe complicatissimo, ma che i bianconeri valutano.

(calciomercato.it)

