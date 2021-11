Ancora problemi fisici per Riccardo Calafiori. Il terzino della Roma, out già per le sfide contro Bodo Glimt e Venezia, darà forfait anche con la Nazionale Under 21, impegnata nel match di qualificazione europea contro la Repubblica d’Irlanda, in programma venerdì al ‘Tallaght Stadium’ di Dublino e nella successiva amichevole con la Romania.

(www.figc.it)