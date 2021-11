Col Venezia out anche Calafiori, c'è Pellegrini. Mou: "3 opzioni in difesa". E Spinazzola scalpita: "Ci siamo quasi"

In casa del Venezia con Lorenzo Pellegrini, ma senza Riccardo Calafiori - out per un risentimento alla coscia sinistra - oltre a Matias Viña. E José Mourinho in conferenza stampa assicura, oltre alla presenza di Mancini titolare, di avere "tre opzioni" in difesa, lanciando anche l'ipotesi di Filippo Tripi in campo come terzino sinistro. Si vocifera, invece, dell'esclusione dai convocati di Ebrima Darboe.

Chi lavora in campo col pallone e scalpita è invece Leonardo Spinazzola. "Ci siamo quasi", scrive l'esterno alle prese col recupero dall'infortunio subìto durante gli Europei con la maglia dell'Italia.

