LENGUA: «Presto per mettere in discussione Mourinho?» - FOCOLARI: «Hanno speso 90 milioni, come fa a dire che non ha giocatori?»

Special o Normal One? La vigilia di Venezia-Roma è costellata dai titoli dei quotidiani che criticano José Mourinho. Il deludente 2-2 in Conference League con il Bodo/Glimt è l'ultimo capitolo di una serie negativa che ormai perdura da settimane. "Troppo presto per metterlo in discussione", avverte Gianluca Lengua. "Ogni volta che perde è colpa dell'arbitro o di qualcos'altro. E gli hanno speso 90 milioni, come fa a dire che non ha i giocatori?", sbotta Furio Focolari. "Alla Roma non c'è gioco", taglia corto Sandro Sabatini.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importati programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non credo che le prestazioni di Abraham dipendono dall’infortunio in nazionale. La gente è molto perplessa su questo calciatore. Non mi aspettavo questa difficoltà, in Serie A fanno gol tutti. Ti devi inventare qualcosa, ma lui non fa niente, fa veramente pochissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Abraham aveva smentito le regole del giocatore che si deve ambientare. Aveva iniziato benissimo. Ora sono 5/6 partite che non ne indovina una. In certe situazioni mi sembra molto immaturo, acerbo. Alla Roma non c’è gioco e non c’è Dzeko (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non sono d’accordo che se prendi Mourinho devi prendere i giocatori, perché gli hai preso calciatori per 90 milioni di euro. È lui che ci sta convincendo che la Roma non ha fatto mercato, che è scarsa e che ha solo 11 titolari (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Hanno speso 90 milioni, come facciamo a dire che Mourinho non ha i giocatori? Mourinho sta sbagliando tanto. Ogni volta che perde o è colpa dell’arbitro o di qualcos’altro... Non puoi parlare degli arbitri se giochi contro il Bodo/Glimt (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ci sono due tipi di Roma, in Conference deludente, in campionato si può discutere ma è quarta. Sono più le critiche che gli elogi ora, ma in campionato non si può dire niente perché se guardiamo i numeri l’obiettivo sarebbe centrato (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questo periodo la Roma ha affrontato molte big e non sono arrivati i risultati, mostrando così i limiti di questa squadra. Ha bisogno di giocatori collaudati, Mourinho vuole giocatori di esperienza, che sappiano uscire dalle situazioni difficili in campo. Il limite dell’allenatore è quello di giocare sempre con gli stessi (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho pungola la società come faceva Totti all’epoca dei Sensi. La Roma ha giocatori che ti possono portare massimo al quarto posto, non ha i 18 titolari che ti possono portare in Champions League. Chi vince ha i campioni. Mourinho dice la realtà. È presto per metterlo in discussione (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)