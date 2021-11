FOTO - Trigoria: colloquio a fine rifinitura tra Mourinho, Ibanez e Tiago Pinto

Roger Ibanez, tra gli alti e bassi giallorossi, è risultato uno dei migliori in questo inizio di stagione. Mourinho nutre grande fiducia in lui, soprattutto ora che dovrà fare a meno dei vari Smalling, Vina, Calafiori e Spinazzola. Oggi, a fine seduta di rifinitura, il difensore brasiliano si è fermato in panchina dove ha tenuto un colloquio con il tecnico portoghese e con Tiago Pinto. Da capire se domani verrà confermato terzino sinistro oppure tornerà al suo ruolo originale di difensore centrale.