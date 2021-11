Venezia-Roma: Darboe verso l'esclusione dai convocati

Nonostante un rinnovo di contratto imminente, Josè Mourinho non ha gradito la prestazione di Ebrima Darboe contro il Bodo Glimt. Come scrive su twitter Roberto Maida del Corriere dello Sport, infatti, il gambiano non sarà convocato per la sfida di Venezia in programma domani all'ora di pranzo.

