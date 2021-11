Calciomercato Roma: occhi su Loftus-Cheek e Winks per il centrocampo

Mourinho vuole almeno 3 nuovi rinforzi nel mercato di gennaio per provare ad arrivare in Champions League. L'obiettivo principale per il centrocampo rimane Zakaria del Borussia Mönchegladbach, con il quale sono previsti nuovi contatti in settimana. Il centrocampista svizzero ha ricevuto varie proposte dalla Premier League e quindi la Roma rischia di perdere quest'occasione. Proprio per questo Tiago Pinto sta valutando due alternative, ovvero Loftus-Cheek e Winks. Il primo gioca al Chelsea e costa meno di 15 milioni di euro, il secondo è già stato allenato da Mourinho al Tottenham ed in questa stagione ha trovato poco spazio e per questo il classe '96 potrebbe accettare il trasferimento nella Capitale.

