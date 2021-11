Serie A Femminile, HELLAS VERONA-ROMA 0-1 (9' Lazaro): segui in tempo reale. Vantaggio giallorosso

La Roma Femminile torna in campo per l'ottavo turno di Serie A. Per le ragazze di coach Spugna impegno in trasferta a Vigasio contro l'Hellas Verona penultimo in classifica per riprendere l'inseguimento alle zone alte della classifica, dopo il successo con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Assenti capitan Bartoli e Pirone, entrambe fermate da un leggero affaticamento muscolare. In campo a guidare l'attacco ci sarà Paloma Lazaro, mentre Di Guglielmo prenderà il posto sulla fascia sinistra, con Soffia sull'out opposto.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA: Keizer; Cedeño, Ambrosi, De Santis, Jelencic; Catelli, Oliva, Mancuso; Lotti, Horvat, Rognoni.

A disp.: Gritti, Ledri, Errico, Dahlberg, NIlsson, Rizzioli, Pasini, Quazzico, Zoppi.

All. Pachera

ROMA: Ceasar: Soffia, Swaby, Linari, Di Guglielmo; Thaisa, Giugliano; Glionna, Andressa, Serturini; Lazaro.

A disp.: Baldi, Pettenuzzo, Ciccotti, Bartoli, Vigliucci, Greggi, Pacioni, Pirone, Corelli.

All. Spugna.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

14' - Sfiora il raddoppio la Roma, ancora con Lazaro, che da due passi non riesce a colpire bene per siglare il gol del raddoppio.

10' - Prova subito a reagire l'Hellas, con Cedeno che prova la conclusione, ma trova la risposta di Ceasar.

9' - GOL DELLA ROMA. Giugliano allarga per Glionna con un gran colpo d'esterno, la giallorossa controlla e serve in area Lazaro, che con un tocco di fino segna il gol del vantaggio giallorosso.

3' - Ci prova la Roma con Giugliano, che tenta una conclusione da fuori che però non c'entra la porta.

1' - Al via il match