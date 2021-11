-2 a Genoa-Roma: Pellegrini arruolabile, Smalling punta il Torino. Norys sarà nuovo direttore dei ricavi. Tra Lingard ed Herrera torna l'idea Xhaka

Manca sempre meno al match contro il Genoa e Mourinho può sorridere, infatti Lorenzo Pellegrini si è allenato in gruppo anche oggi ed i risultati degli ultimi controlli sono stati confortanti. Intanto il classe 2003 Felix ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, nella quale ha parlato così dello Special One: "È un grande allenatore, in particolare con i giovani. È un mister che ti incoraggia, che ti motiva, mi piace molto. Ti spinge e sprona a fare quello che vuole, a dare il meglio di te e a migliorare giorno dopo giorno". Sulla via del recupero anche Chris Smalling, che dovrebbe rientrare per il match successivo di campionato con il Torino.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista ed i nuovi nomi sarebbero quelli di Lingard ed Herrera, oltre a Xhaka, già sondato in estate. Intanto Diogo Dalot avrebbe accettato la proposta della Roma, ma manca ancora l'intesa tra i due club.

