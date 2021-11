Roma, c’è il sì di Dalot: le cifre e la formula con il Manchester United

La Roma pensa a come sfruttare al meglio il mercato di gennaio per regalare a Josè Mourinho le pedine necessarie a rinforzare la rosa. In cima alla lista delle priorità ci sono un centrocampista ed un terzino. Se per la mediana la priorità è Zakaria, per il ruolo di laterale Diogo Dalot sembra essere il preferito a Trigoria, con il club giallorosso che ha già incassato il 'sì' del calciatore. Dalot ha infatti manifestato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale, mentre si lavora con il Manchester United per trovare l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

(corsport)