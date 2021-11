Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United che compirà 29 anni a dicembre, ha rotto la trattativa per il rinnovo di contratto con i Red Devils. E la concorrenza per assicurarselo a zero è decisamente alta, tra i 5 club nominati in Inghilterra c'è anche la Roma di Mourinho, del quale Lingard disse: "Mi ha reso un vincente", in un'intervista recente.

Barcellona, Milan, Newcastle e West Ham sono le altre squadre in lizza per assicurarselo a parametro zero.

(sporf.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE