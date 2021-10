Lingard: "Mourinho mi ha reso un vincente. Gli piace avere una connessione con i giocatori, ma non vuole sapere nulla degli infortuni"

THEPLAYERSTRIBUNE.COM - In un articolo firmato da Jesse Lingard, l'attaccante inglese in forza al Manchester United ha ripercorso gli ultimi mesi della sua carriera, dagli infortuni all'esclusione dall'Europeo, e ha parlato anche di José Mourinho. "Nella stagione 2018-19 ho avuto questo infortunio all'inguine. Pessimo. Ho sempre corso molto durante le partite, tipo 12, 13 chilometri. Questo richiede molto, ma sono sempre stato in grado di spingere me stesso. Ma questa volta era diverso. Non potevo andare avanti. Dopo alcune partite, mi sono fermato. Non potevo giocare, non potevo allenarmi. Il mio corpo ne aveva abbastanza. Tutti si è fermato proprio quando ero così in alto - ha raccontato il classe '92 -. José Mourinho era l'allenatore del Manchester United all'epoca e...beh non gli piaceva che i suoi giocatori si infortunassero. Non voleva saperne nulla. Ed io dicevo tipo 'Non è colpa mia, vero boss?'. Io e José abbiamo avuto un buon rapporto in generale, devo dire. Era buono con me. Prima di tutti gli infortuni, si fidava di me, mi metteva in campo in partite importanti. Abbiamo vinto trofei e mi ha reso un vincitore. Potrebbe tirare fuori quel lato di te".

"Gli piaceva avere una connessione personale con i suoi giocatori. A volte guardavo il telefono e ricevevo a caso una chiamata su FaceTime da lui. Così dal nulla solo per controllare. All'inizio lo trovavo così strano - ha aggiunto -. Mi chiamava e diceva: 'Jesse, cosa stai facendo'. E io rispondevo: 'Mi rilasso, guardo la tv...', dopo un silenzio imbarazzante dicevo 'cosa stai facendo?'. Lo trovavo divertente. E, ad essere onesti, questo dimostrava quanto lui tenesse a noi. Ma riguardo gli infortuni, sì è stata dura perché non voleva sentirne parlare".

